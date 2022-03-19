"Зараз усі допомагають. Уся країна згуртувалася. Не має значення, футболіст ти, спортсмен чи хтось інший – кожен може зробити свій внесок.

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Коли почалася війна, багато людей стали мені писати, телефонувати, пропонувати допомогу. У Львові мені та моїй родині надали притулок незнайомі люди. Звісно ж, я й сам захотів допомогти іншим: продуктами, одягом для біженців і для наших воїнів.

Зараз такий момент, коли кожен має допомагати, як може. Коли дізнався, що Шахтар займається облаштуванням гуманітарного центру у Львові, то одразу ж відгукнувся й був готовий допомагати. Намагаюсь бути корисним тут, робити все, що в моїх силах. Я відчуваю велику відповідальність у цій волонтерській роботі. Головне, що це забезпечує користь людям", – цитує Судакова офіціний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 20-річний гравець і його дружина беруть участь у роботі Shelter Centre для тимчасових переселенців на Арені Львів. Координаційний центр наразі займається облаштуванням спальних зон для переселенців, оснащує приміщення різним електрообладнанням. Георгій допомагає з розвантаженням товарів першої потреби: дитячого харчування, продуктів, засобів особистої гігієни.

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