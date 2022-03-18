Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні вдруге відреагував на апеляцію росіян щодо відсторонення від турнірів, що організовує ФІФА. Раніше було відхилено клопотання щодо змагань під егідою УЄФА.

18 березня CAS відмовив Російському футбольному союзу у призупиненні постанови ФІФА про відсторонення від міжнародних матчів на час розгляду справи у суді. Раніше аналогічне рішення було ухвалене щодо змагань під егідою УЄФА.

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"Найближчим часом також очікується рішення CAS за окремим запитом РФС щодо можливості перенесення матчів плей-офф кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2022 року за участю збірної Росії на пізніший термін. Розгляд позовів РФС до ФІФА та УЄФА триває відповідно до термінів та порядків, що визначаються CAS", – йдеться у заяві футбольної федерації країни-терористки.

Ухвлені рішення означають, що збірна на чолі з Карпіним точно не братиме участі в півфінальному поєдинку плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі, який мав відбутись 24 березня. Відтак, "кадра" напряму проходить у фінал.

Нагадаємо, 24 лютого Росія ганебно напала на Україну, а вже за 4 дні збірна та клуби окупанта були викинуті з міжнародних турнірів. РФС подав апеляції, частина з яких вже була відхилена. Наразі судовий процес в CAS триває.

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