Нападник Шахтаря Фернандо теж може продовжити сезон за кордоном через війну росіян проти України.

Палмейрас вже начебто домовився з Шахтарем про оренду Фернандо до кінця сезону, стверджує Lance.

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Перехід поки не відбувся, оскільки "гірники" мають оформити усі необхідні документи. Переговори затримались на 2 тижні, оскільки Шахтар відмовляється домовлятись щодо повноцінного трансферу – віце-чемпіон України високо оцінює потенціал нападника та готовий надати йому ігрову практику в іншій команді.

Додамо, що Фернандо починав сезон резервістом Шахтаря, проте травма Лассіна Траоре дала йому шанс, яким бразилець непогано скористався – 14 матчів, вісім голів та два асисти.

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