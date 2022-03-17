Війна в Україні змушує європейські клуби відмовлятися від російських грошей.

Реал, ПСЖ та Мілан припинили співпрацю з Fonbet

Мілан, ПСЖ та Реал ухвалили рішення призупинити дію контрактів з російською букмекерською компанією Fonbet, повідомляє TMW.

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Fonbet був регіональним спонсором клубів у Росії та країнах СНД. ПСЖ співпрацював з росіянами з 2019 року, а Мілан та Реал підписали угоди в січні 2021-го.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу, а цивілізований світ тисне на країну-агресорку економічними санкціями.

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