Півзахисник Шахтаря Едвард Кобак продовжить кар'єру у Карпатах з Кросно, повідомляє прес-служба польського клубу.

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Деталі контракту не повідомляються, однак Transfermarkt вказує, що 19-річний українець перебрався у команду з п’ятого за силою дивізіону Польщі у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Кобак – вихованець Дніпра та Шахтаря. Першу частину сезону провів у Минаї, де в 11 матчах у всіх турнірах забив 1 гол.

До слова, до початку війни Едвард пробував закріпитися у складі Вереса, однак на зборах не вразив тренерський штаб рівненської команди.

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