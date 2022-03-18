Українська футбольна спільнота оголосила про зникнення 20-річного півзахисника Маріуполя Родіона Плакси.

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Футбольний агент Олександр Панков, захисник Десни Євген Селін та інші футболісти УПЛ на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram забили на сполох і закликають всіх, кому бодай щось відомо про Родіона, якнайшвидше сповістити про це.

Нагадаємо, Плакса є одним із найталановитіших футболістів молодіжного складу Маріуполя, кандидатом у молодіжну збірну України. Ситуація у Маріуполі надзвичайно складна, місто піддається постійному бомбардуванню та обстрілам і майже стерте з лиця землі.

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