"Думаю, зараз немає жодної людини, яка б не переживала про те, що відбувається. Коли бачиш, що зробили з нашим красенем Харковом, найкрасивішим містом не лише в Україні, це нікого не залишає байдужим.

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Але він оптиміст, створює цей фонд відродження Харкова. Ми молимося Богу, щоб усе це закінчилося максимально швидко, щоб на нашу землю прийшов мир", – висловив надію Красніков у інтерв'ю Денисов Time.

Нагадаємо, ще перед війною Ярославський вилетів до Лондона на тлі розслідування смертельної ДТП за участю машини його кортежа. Наразі інформації про повернення власника Металіста в Україну немає.

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