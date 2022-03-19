"Після всього, що сталося, робота нашої компанії на російському ринку неможлива. Наразі йде війна, не час думати про бізнес. Сім'ї наших співробітників, футболістів та їхніх знайомих також серйозно постраждали від дій РФ на території України.

Михайліченко висловив готовність приєднатись до української армії

Зараз ми допомагаємо всім, кому можемо – евакуюємо сім'ї, зустрічаємо та розміщуємо біженців, влаштовуємо молодих вихованців українських академій у західних клубах. Я не хочу наводити конкретні приклади, це нескромно: час дасть оцінку всім і кожному. Настав такий час, коли вчинки важливіші за слова. Потрібно робити все, щоб допомагати виживати тим, хто цього потребує.

А коли все закінчиться, ми обов'язково підтримаємо і дітей, і футбольні школи, і сподіваюся, цілі міста. Наприклад, Маріуполь, де я виріс і прожив до 16 років. І в якому залишилися мої родичі та друзі. Усі думки зараз там – на районі Східний, де я виріс і якого більше немає", – розповів Шаблій у коментарі ТаТоТаке.

"Розірвав усі стосунки з росіянами, там нічого не допоможе": Худоб’як – про підтримку України на Кіпрі і особливий гол