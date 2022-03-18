Йоркширці на своєму офіційному сайті пообіцяли пожертвувати свою частку доходів від продажу квитків у матчі шостого раунду Кубка Англії Емірейтс проти Челсі на гуманітарну допомогу в Україні.

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Мідлсбро став однією з головних сенсацій турніру, вибивши Манчестер Юнайтед. Тепер команда Кріса Вайлдера спробує приголомшити Челсі перед рідними трибунами. Цікаво, що лондонці хотіли проводити матч за зачиненими дверима, оскільки через санкції їхнім фанатам не дозволяють відвідувати гостьові поєдинки. Втім, Мідлсбро жорстко відмовився йти назустріч клубу, який розплачується за дії Романа Абрамовича.

Українські фанати зможуть повболівати за Боро 19 березня, початок матчу проти Челсі о 19:15.

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