"Перед обличчям цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати деяку необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою в Україні та регіоні.

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За запитом ЗСУ першу партію аптечок першої допомоги вже доставлено автомобільним транспортом в Україну для задоволення найнагальніших потреб. Загалом Фондом ФІФА було виділено 1 мільйон доларів США, щоб реагувати на зростаючу гуманітарну ситуацію в Україні та регіоні. Ця робота проводиться у співпраці з футбольною спільнотою України, щоб надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – офіційний сайт ФІФА цитує заяву президента Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація футболу усунула Росію від змагань під своєю егідою.

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