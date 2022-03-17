Одразу три львівські клуби об'єднались заради доброї справи в час війни Росії проти України.

Рух, Карпати та Львів відновили тренування для дітей та юнаків. Окрім юних мешканців міста, запрошують також переселенців, які зараз проживають у Львові.

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Заняття у школі Карпат відновились напередодні. "Леви" проводять свої тренування на стадіоні Школяр (вул. Вахнянина, 1) та на майданчиках стадіону Україна. А от Львів та Рух запустять повноцінний тренувальний процес завтра, 18 березня. "Жовто-чорні" проводитимуть заняття в академії та на спортивному комплексі імені Богдана Маркевича. Більш детально про це можна дізнатись на офіційному сайті Львівської міської ради за посиланням.

До слова, саме ЛМР рекомендувала трьом клубам Львова попри війну відновити тренувальний процес серед дітей та юнаків. Все заради покращення їхнього психо-емоційного та фізичного станів.

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