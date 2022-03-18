Півзахисник аматорського клубу Случ (Березне) Богдан Семенчук загинув від російських окупантів, повідомляє Рівненська обласна асоціація футболу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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28-річний уродженець Рівненщини пішов на фронт добровольцем і був вбитий у бою під Києвом, захищаючи столицю нашої держави.

Нагадаємо, це вже не перша футбольна смерть від рук окупантів: раніше у бою за Київ поліг смертю хоробрих екс-захисник Карпат Віталій Сапило, гравець ФК Гостомель Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила у його будинок, а представник ДЮСШ Атлет Дмитро Євдоченко був розстріляний разом з мамою під час евакуації родини з Броварського району Київської області.

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