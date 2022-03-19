"Тимощук та Ордець? Мене більше цікавлять люди, які живуть в Україні. Що я можу сказати про тих, хто лишився в Росії? Я б у такій ситуації ніколи не залишився в Росії, а про інших не судитиму. Я відповідаю лише сам за себе. Моя позиція одна – хто прийшов вбивати мій народ, той ляже першим.

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Ярік – чистий патріот. Він одразу сказав: "Більше моєї ноги у Росії не буде". А його всі до цього критикували. Я знав, що він ніколи не зрадить батьківщину. Чи казав, де він продовжить кар'єру? Не знаю. Він зараз у Туреччині. Ярік хотів їхати зі мною до Києва до тероборони, але я його відмовив. Якби не дитина, якій я дуже потрібен, не питання", – розповів Селезньов у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ярослав виступав у Росії з січня 2019-го. Нещодавно Ярослав розірвав контракт із Зенітом, але його сім'я продовжує мешкати в Санкт-Петербурзі.

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