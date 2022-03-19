Президент УАФ Андрій Павелко відзначив допомогу європейських клубів, які не залишились байдужими до проблем дітей з України.

"Дуже дякую нашим колегам з європейських клубів. Сьогодні наших дітей приймає празька Спарта. До цього нам допомагав Ювентус та інші клуби Європи.

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Нам допомагають як із гуманітарними вантажами, так і з прийомом дітей у своїх клубах", – поділився Павелко у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни віроломно напали на Україну, вважаючи, що зможуть легко нас завоювати. Втім, ЗСУ зіпсували загарбницькі плани противника та дають гідну відсіч.

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