Екс-зірка збірної Англії Гарі Лінекер продовжує стежити за війною в Україні та дивується неосяжній агресії президента країни-окупанта.

"Як може так статися, що на планеті, де існують мільярди людей, одна людина може мати таку владу?

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Одна людина може сіяти такий хаос, вселяти такий страх, творити повне та абсолютне зло, але, здається, ніхто не може позбавити нас від нього", – написав Лінекер у своєму твіттері.

Нагадаємо, росіяни продовжують свої звірства у Маріуполі. Вчора цинічні покидьки скинули бомбу на Драматичний театр, у якому переховувались в основному жінки з дітьми. Кількість жертв не розкривається.

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