"Наскільки мені відомо, в Ужгороді залишилось 12 наших футболістів. Перших днів десять з моменту початку війни всі вони були шоковані, однак зараз почали трохи рухатись – при нагоді бігають, грають у футбол. Якщо є така можливість і довколишня ситуація спокійна, то її неодмінно потрібно використовувати.

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Один з тих, хто залишився в Ужгороді – Євген Селезньов. Якраз після зборів до нього привезли сина, тож їхати до Києва сенсу не бачить. А тим часом, за його словами, свій дім в околицях столиці він надав людям", – поділився Шаран у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни віроломно напали на Україну, вважаючи, що зможуть легко нас завоювати. Втім, ЗСУ зіпсували загарбницькі плани противника та дають гідну відсіч.

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