"Повірте, закриють небо над Україною – ми їм таких пизд*лей дамо, що нас хоча б зупинили до Уралу. Просимо, щоб всі виходили та просили закрити над нами небо.

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Подивіться, що вони роблять. Вони бомблять лікарні, дитячі садки, школи. Вносять хаос серед населення.

Але український народ – дуже сильна нація. Перемогти нас просто нереально. Ми все одно переможемо, виграємо цю війну. Ми вже її виграли. Просто потрібен час, коли це завершиться. Закрийте небо – воно завершиться через тиждень. Потрібно благати у всього світу, щоб закрили небо. А далі все буде чудово", – сказав Поворознюк у коментарі Petrove TV.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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