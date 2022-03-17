Півзахисник Колоса Андрій Богданов вирішив піти на захист України та приєднався до армії.

Богданов у своєму Instagram поділився відео, на якому присягає на вірність українському народу у військовій формі та з автоматом у руках.

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Раніше хавбек Колоса, який свого часу пограв за Металіст і Динамо, разом з Олександром Алієвим приєднався до тероборони, аби захищати Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни напали на Україну, однак їхні плани зазнали провалу – ЗСУ відбивають атаки ворога, який тепер не цурається найбільш ницих вчинків проти українського народу.

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