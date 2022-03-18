"Хотів би звернутися до матерів, батьків з наступними словами. Ви просто повинні зрозуміти, що ми тут будемо вбивати ваших синів та внуків.

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І будемо це робити з задоволенням по одній простій причині – ви прийшли на нашу землю, а не ми прийшли до вас. Тому ми просимо вас: зупиніть їх будь-якими методами, щоб вони сюди не йшли. Якщо вони сюди прийдуть, ви нам не залишаєте вибору. Ми будемо їх просто вбивати.

Слава Україні! Слава нації! І пиз*ець Російській Федерації", – сказав Поворознюк у коментарі Petrove TV.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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