"Я був постійним критиком Алієва за його ставлення до Йожефа Сабо на початку війни, коли він сказав: "Якщо хочеш, бери автомат і воюй".

Береза: Тимощук – це падаль, непотрібна ланка в еволюції

Але тепер я абсолютно змінив свою думку щодо Олександра. За часів, коли моя країна в небезпеці і їй важко, я ціную кожен вчинок.

Порівняйте вчинок Алієва та педераста Киви, який втік і зрадив країну. Знімаю капелюх перед Олександром, він молодець. Так має робити кожний українець. Зараз не має значення, хто ти етнічно, сьогодні створюється українська нація", – сказав Береза в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Олександр, який є корінним росіянином, з перших днів війни перебуває у лавах територіальної оборони Києва.

Росія напала на Україну: Луческу таки засудив окупанта і вимагає жорсткіших санкцій для росіян, допомога Реала (LIVE)