"Я був там, коли все почалося, спав. Близько 6-ї ранку мені зателефонувала дружина і сказала, що почалася війна. Не повірив, став усім телефонувати. Я не злякався, бо нічого не почув. У Запоріжжі нічого такого не було, тож мені було легше. Але після того, як я побачив, що відбувається, стало зовсім інакше.

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Ця війна жахлива. Я не можу повірити, що це відбувається, сподіваюся, що це незабаром закінчиться і все буде добре. Виїхав, коли почалася війна. Українці не можуть покинути країну через цю ситуацію. Я розмовляв із ними, вони трохи налякані, але також сподіваються, що все буде, як раніше", – сказав Цвєк у коментарі Antena Sport.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські й іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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