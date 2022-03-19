Металіст змушений терміново "роздавати" легіонерів, яких підписував з прицілом на УПЛ.

Півзахисник Паулінью Бойя виступатиме в оренді за Амеріку Мінейру до 30 червня цього року, інформує офіційний сайт бразильського клубу.

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Металіст лише в січні підписав гравця Сан-Паулу за 1,6 млн євро (дані Transfermarkt). Паулінью взяв участь у кількох спарингах, однак війна не дозволила бразильцю зіграти бодай одну офіційну секунду за харків'ян. Раніше схожа доля спіткала ще одного зимового новачка Метала – аргентинця Херонімо Поблете, якого відпустили в Індепендьєнте.

Додамо, що за підсумками минулого сезону Амеріка Мінейру посіла 8 сходинку чемпіонату Бразилії і гарантувала собі кваліфікацію Кубка Лібертадорес.

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