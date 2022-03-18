"Об’єднуємося та допомагаємо один одному заради перемоги України. Сьогодні разом з Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд.

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Спочатку кожен допомагав власноруч, але з часом побачили, що об’єднувати зусилля ефективніше. Фонд поділено на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити зі всієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії – зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організовується логістика для перевезення речей в Україну, що зараз непросто, але для українців немає нічого неможливо. Наші герої доводять щодня.

На фото частина допомоги (500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів), що їде в Одесу, Мар’їнку та Миколаїв. Слава Україні", – написав Бущан на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Однак ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.

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