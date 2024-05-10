"Анчелотті не хоче чіпати той склад, який вивів Реал у черговий фінал Ліги чемпіонів. Єдине, що зміниться, – це воротар.

Легенда Реала оголосив вердикт Луніну після матчу з Баварією і назвав свого фаворита у воротах мадридців на фінал ЛЧ

Усі всередині та за межами клубу, включаючи навіть самого Луніна, визнають, що Куртуа – це не просто воротар, а найкращий у світі. Номер один. Найкращих не можна залишати на лаві запасних попри всі забаганки, попри величезну повагу до Луніна, який колосально виріс і є великим професіоналом. Реал чітко дав зрозуміти Луніну, що він не якийсь "вигнанець". Мадрид дуже вдячний йому і незабаром збирається закрити продовження контракту. Втім, реальність така, що з Куртуа Анчелотті (і Флорентіно Перес) живе набагато спокійніше і вважає, що шансів на перемогу набагато більше, якщо він вийде у стартовому складі.

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Якщо Куртуа зіграє 4 останні тури Ла Ліги – все стане зрозуміло. Довіра до Куртуа настільки велика, що останніми днями в таборі Реала велися неофіційні розмови про те, щоб випустити його у стартовому складі раніше запланованого. Куртуа вийшов проти Кадіса і виглядав дуже якісно. Якщо його досі не випускали в ЛЧ, то це було зроблено виключно для того, щоб не псувати ту неймовірну атмосферу серед воротарів команди.

Лунін переживав ейфорію і готується продовжити контракт. Тепер повернувся найкращий воротар світу. Перед Баварією Анчелотті ніби мимоволі запитав Куртуа, як би він почувався, якби йому довелося вийти на вирішальний матч сезону. Ніхто не забуває, що Тібо – це той самий гравець, який відіграв вирішальну роль у паризькому фіналі 2022 року проти Ліверпуля і який за 21 день у Лондоні знову може нівелювати будь-яку загрозу від суперника", – резюмувало видання Relevo.

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