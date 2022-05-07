Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже двадцать четвертая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: Петраков ждет усиления и новых спаррингов для сборной, Милевский попал в скандал

13:58. Верес ответил на призыв бывшего президента убрать из символики букву "V".

12:35. Россияне в доме президента Вереса совершили военное преступление: "Были расстреляны в затылок, фактически казнены".

12:10. Шевченко озвучил единственное условие, при котором готов вернуться к работе в футболе. Война изменила все.

11:15. Шевченко и Борис Джонсон посетили акцию в поддержку Украины в войне с Россией.

10:40. Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признался, что усовершенствует украинский язык. Также он ожидает, что вскоре все земляки будут на нем общаться.

10:02. "Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть": Ярмоленко призвал мир спасти людей из "Азовстали".

9:25. Продажа Челси официально согласована – Абрамович больше не будет владельцем.

8:50. "Тимощук должен переехать из России": Кварцяный считает, что опального экс-капитана сборной Украины могут простить.

8:30. Милевский ответил на обвинение Астафьевой в вымогательстве супа – экс-футболист показал, как разгружает гуманитарку.