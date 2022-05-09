Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик потроллил российского фюрера, который не может воплотить даже свои жалкие прихоти.

В течение недели российские СМИ сыпали обещаниями о масштабах парада Пабеды на 9 мая. Речь шла даже о появлении "самолета судного дня" Ил-80, который якобы должен был напугать западный мир угрозой ядерной войны.

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Впрочем, случилось не так, как хотелось. В последний момент россияне вообще отказались от применения авиации на параде в Москве. Спикер Путина Дмитрий Песков выдал абсурдную причину – "неблагоприятная погода", хотя в столице России не было даже намека на сильный ветер, дождь или другие осадки.

Мудрик не удержался от троллинга в адрес орков и их вождя: "Что-то сегодня нелетная погода".

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