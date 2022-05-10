Украина потеряла тысячи человек после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Часть из них имела отношение к спорту в целом и к футболу в частности.

Спортивный комитет Украины (союз общественных организаций, объединяющий спортивные федерации неолимпийских видов спорта) запустил сайт "Ангелы спорта" , где рассказывает об украинских спортсменах, погибших от рук России.

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Сейчас там есть данные о 33 убитых украинцах. Некоторые погибли на фронте, другие – от снарядов или пуль. Среди отошедших в вечность спортсменов есть два представителя футбола: игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко (погиб в Киевской области в результате взрыва российской бомбы вместе с мамой) и воспитанник Карпат Виталий Сапило (погиб 25 февраля в боях за Киевщину).

К сожалению, украинское футбольное сообщество потеряло еще немало футболистов ( Владимир Колесник , Сергей Шестак , Богдан Семенчук , Александр Маркушин , Дмитрий Евдоченко , Артур Гриценко , Виктор Юрченко , Александр Сухенко , Александр Иващик , Блоха Юрий и другие) и представителей ультрас.