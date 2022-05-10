В Украине создали сайт, посвященный погибшим спортсменам в войне с Россией
Украина потеряла тысячи человек после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. Часть из них имела отношение к спорту в целом и к футболу в частности.
Спортивный комитет Украины (союз общественных организаций, объединяющий спортивные федерации неолимпийских видов спорта) запустил сайт "Ангелы спорта", где рассказывает об украинских спортсменах, погибших от рук России.
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Сейчас там есть данные о 33 убитых украинцах. Некоторые погибли на фронте, другие – от снарядов или пуль. Среди отошедших в вечность спортсменов есть два представителя футбола: игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко (погиб в Киевской области в результате взрыва российской бомбы вместе с мамой) и воспитанник Карпат Виталий Сапило (погиб 25 февраля в боях за Киевщину).
К сожалению, украинское футбольное сообщество потеряло еще немало футболистов (Владимир Колесник, Сергей Шестак, Богдан Семенчук, Александр Маркушин, Дмитрий Евдоченко, Артур Гриценко, Виктор Юрченко, Александр Сухенко, Александр Иващик, Блоха Юрий и другие) и представителей ультрас.
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