Украинский голкипер Андрей Лунин сыграет против Атлетико в 35-м туре Ла Лиги. Для него это исторический момент.

Команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании и пробилась в финал Лиги чемпионов, поэтому итальянец прибег к ротации. Как он и обещал , со стартовых минут матча против Атлетико ворота будет защищать украинский вратарь.

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Для Андрея это дебют в футболке Реала в Ла Лиге . Ранее украинец провел 5 поединков в испанской элите в сезоне 2018/19, выступая в аренде за Леганес. В этом же сезоне Лунин отыграл всего 2 матча в Кубке Испании, а в остальных встречах ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа.

Стартовый свисток на Ванда Метрополитано раздастся в 22:00 по киевскому времени. Карло Анчелотти выставил следующий состав: Лунин – Начо, Милитао, Вальехо, Васкес – Камавинга, Каземиро, Кроос – Асенсио, Мариано, Родриго.

Онлайн-трансляцию дебютного матча украинца в элите за Реал можно посмотреть на MEGOGO. Текстовую трансляцию проводит Футбол 24.