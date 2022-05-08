Лунин дебютирует за Реал в Примере в дерби против Атлетико
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграет против Атлетико в 35-м туре Ла Лиги. Для него это исторический момент.
Команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании и пробилась в финал Лиги чемпионов, поэтому итальянец прибег к ротации. Как он и обещал, со стартовых минут матча против Атлетико ворота будет защищать украинский вратарь.
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Для Андрея это дебют в футболке Реала в Ла Лиге. Ранее украинец провел 5 поединков в испанской элите в сезоне 2018/19, выступая в аренде за Леганес. В этом же сезоне Лунин отыграл всего 2 матча в Кубке Испании, а в остальных встречах ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа.
Стартовый свисток на Ванда Метрополитано раздастся в 22:00 по киевскому времени. Карло Анчелотти выставил следующий состав: Лунин – Начо, Милитао, Вальехо, Васкес – Камавинга, Каземиро, Кроос – Асенсио, Мариано, Родриго.
Онлайн-трансляцию дебютного матча украинца в элите за Реал можно посмотреть на MEGOGO. Текстовую трансляцию проводит Футбол 24.
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