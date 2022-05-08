Результативный пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0
21:14 - Читати українською
Манчестер Сити без проблем разгромил Ньюкасл в 36-м туре АПЛ, а Александр Зинченко записал в свой актив ассист. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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"Городцы" не встретили серьезного сопротивления и закатили в ворота соперника аж 5 мячей – два до перерыва и еще три после. Отметить стоит дубль Стерлинга и ассист Зинченко на Фодена на 90-й минуте.
Манчестер Сити поиздевался над Ньюкаслом – Зинченко отличился ассистом и помог "горожанам" оторваться от Ливерпуля
Победа снова вернула Манчестер Сити на первое место АПЛ. За 3 тура до конца сезона подопечные Хосепа Гвардиолы опережают Ливерпуль на 3 зачетных пункта. Ньюкасл же остался 13-м в турнирной таблице.
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