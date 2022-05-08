Манчестер Сити без проблем разгромил Ньюкасл в 36-м туре АПЛ, а Александр Зинченко записал в свой актив ассист. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Городцы" не встретили серьезного сопротивления и закатили в ворота соперника аж 5 мячей – два до перерыва и еще три после. Отметить стоит дубль Стерлинга и ассист Зинченко на Фодена на 90-й минуте.

Манчестер Сити поиздевался над Ньюкаслом – Зинченко отличился ассистом и помог "горожанам" оторваться от Ливерпуля