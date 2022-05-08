Руслан Малиновский попал в стартовый состав впервые за 4 тура. В его отсутствие команда Гасперини выиграла всего 1 поединок. Матч, как и онлайн-трансляция Специя – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 13:30. Очень медленное начало первой половины. Единственная возможность хотя бы создать момент – это подача Малиновского с угла поля с проигранным вторым этажом. Аталанта вела игру почти 80% времени, но первой могла пропустить. Прошла разрезная передача, однако Симоне Бастоне с острого угла попал во внешнюю штангу.

Специя – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А (видео)

Первый же удар бергамасков завершился взятием ворот. На 16-й минуте Малиновский со второй попытки организовал супермомент партнеру на периметре перед штрафным. Муриель пробивал в ситуации, которые в 71% случаев завершаются взятием ворот, если игрок попадает в створ. Малиновский создал еще один роскошный момент разрезным пасом, однако Пашалич завозился в штрафной. А дальше началось шоу обороны Аталанты и Верде. Воспитанник Ромы убежал под заброс едва ли не со своей половины поля. Очень наивная попытка организовать офсайдную ловушку провалилась, так тчо лучший бомбардир и ассистент Специи забил свой 7 гол в сезоне, легко расправившись с вратарем.

Очередная украинская активность теперь уже на правом фланге. Малиновский откатил Копмейнерсу, идеальная подача на грань вратарского не завершилась голом лишь из-за плохого удара Фройлера. Руслан после заблокированной попытки обострения первым подобрал и решил бахнуть метров 25. Защитник Специи спиной заблокировал. А вот это было ужасно больно. Маджоре с разгона засадил в бедро уже падающего Малиновского. Руслан только-только полноценно восстановился, и вот переживает новые мучения. Перемотали ему ногу, в строю украинский полузащитник. Малиновский вместе с Верде лучший по итогам 1 тайма (7,5 от SofaScore) и вплоть до своей замены. Показал 100-процентную успешность дриблинга и проиграл только одно единоборство из 6.

После перерыва команды задвигались активнее. Вначале вылазку хозяев нейтрализовал голкипер "Богини". А впоследствии Муриель пяткой несколько неудобно скинул в плечо Малиновского, сумевшего добыть в борьбе лишь угловой при наличии больших перспектив. Штрафной у боковой линии. Конечно же, пробивает хавбек сборной Украины. Мощный удар кулаками парирует Проведел. Может, Руслан даже пытался закрутить передачу на партнера. Рукой попросил прощения у партнеров после этого эпизода.

Неудачная рулетка Зидана перед чужой штрафной, потеря и вынужденная грубость. Малиновский заработал желтую карточку и доставил немало проблем Бастони, который после удара в ахилл так и не смог подняться с газона самостоятельно. Это вынужденная замена. Гасперини внезапно снял Малиновского на 59 минуте. Лучший игрок Аталанты как-то слишком быстро уступил место Бога. Почти сразу Меле получил заброс за спины и откатил Муриелю. Луис эффектно крутил в дальний угол, однако снаряд в последний момент отказался залетать.

Копмейнерс блестяще подал под расстрел, но Бога промазал с нескольких метров. Еще одна замена из-за травмы у хозяев. Коваленко получил шанс проявить себя на 68-й минуте. На 73 минуте Аталанта во второй раз повела. Вышедший на замену Демирал сбросил после подачи штрафного на левую штангу, Джимсити расстрелял фактически пустые ворота. С несколько странного отбора Коваленко началась атака, которая имела все шансы стать голевой. Казалось, Виктор в падении нечаянно сыграл рукой. Взорвались и тренер, и игроки Аталанты, ведь дальше Гаяси чудом не попал в почти пустые ворота.

Гости все-таки завершили победное дело. На последних минутах Муриель протянул, Пашалич классно открылся и идеально вырезал в бильярдном стиле от штанги. Аталанта набрала 59 очков и сравнялась с занимающей 6 место Ромой. У Специи осталось 33 балла, и борьба за выживание еще продолжается.