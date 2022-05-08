"Сможет ли Шахтер показывать достойный результат без легионеров? Будет достаточно сложно, но то, что команда попала в групповой раунд Лиги чемпионов – это фантастический шаг вперед. Мне постоянно говорят, что я "наезжаю" на Шахтер, на легионеров, на то, на се. За кого больше всего денег дают сейчас? За Мудрика, которого просто "убивали". Все рассказывали там: "Боту, Боту, понавозит, да он сделает экономику".

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Кого он понавозил? Кого продали? Может, нам не нужны эти дармовые легионеры? Понавозили аферистов в Шахтер. Я имею в виду этого португальца, который навешал лапши на уши. Понавозил непонятно кого – сейчас они не знают, что с бразильцами делать. А самое большое предложение дают за Мудрика – 20 млн евро. Я еще три года назад говорил, что он будущее Шахтера.

Просто нужно работать и нужно разбираться. Не пытаться где-нибудь на агентских заработать, еще где-то там, что-то придумывать, рисовать какие-то схемы. Я уверен, что в Шахтере талантливой молодежи достаточно много. Есть Судаков, достаточно неплохо игравший за сборную. Он будет следующим. Дают 20 млн евро за Мудрика. Не за Тете, не за Фернандо, не за других, а за Мудрика. Та политика Шахтера, которая была до этого, этот "схематоз" привел к тому, что сейчас не знают, что с бразильцами делать. Они просто ждут, чтобы закончились контракты, и они бесплатно ушли. Им наплевать на Шахтер.

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Вот сейчас закончится "защищенный" период, и с этими бразильцами у Шахтера могут быть большие проблемы. А деньги могут заработать за украинца. Так может их нужно развивать? Может, у нас достаточно талантов? Они есть, их просто нужно искать, а не думать, как заработать деньги на агентских схемах", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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