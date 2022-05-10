У главного тренера молдавского клуба Юрия Вернидуба пока нет ответа относительно своего будущего в Тирасполе.

"За три тура до конца сезона нам удалось выиграть чемпионат досрочно. Мы завершили начатую тренерским штабом работу.

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В то же время мое сердце было наполнено противоречивыми чувствами. С одной стороны, победа в чемпионате наполняет мое сердце радостью, с другой – неспокойная ситуация в моей стране огорчает.

Хочу ли я продолжить работать в Шерифе и снова сделать его чемпионом? Очень сложно сейчас ответить на этот вопрос. Сложно составить план из-за ситуации в Украине, я хочу миру в стране как можно быстрее", – цитирует Вернидуба Moldfootball.com.

К слову, украинский специалист возглавил молдавский клуб в декабре 2020-го. Его контракт с тираспольцами действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время Вернидуб, еще 28 февраля вступивший в ряды территориальной обороны, находится в составе ВСУ в одной из горячих точек.

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