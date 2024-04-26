Норвежский форвард пропустил два матча "горожан" с Челси в Кубке Англии и в АПЛ против Брайтона. Степень повреждения Эрлинга Холанда не разглашалась. На пресс-конференции Хосеп Гвардиола рассказал, сыграет ли нападающий в ближайшем матче.

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"Я предпочитаю иметь Эрлинга в своем распоряжении, чем иметь команду без него. Я говорил с ним, и он сказал, что чувствует себя лучше. Сыграет ли он против Ноттингема? Я не знаю", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, Холанд в текущем сезоне отыграл за Манчестер Сити в 39 матчах во всех турнирах. В активе Эрлинга 31 гол и шесть результативных передач.

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