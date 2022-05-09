"Мне 64 года, я многое видел в своей жизни. Выезжая из Украины, мы проезжали мимо пустых заправок. Были большие очереди. Когда мы пересекли границу, я увидел мирную жизнь, такую, о которой я, возможно, забыл, живя в Украине.

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Происходящее в Украине – ужас. Важно отвлечь футболистов от плохих мыслей. С другой стороны, все мы знаем, что люди и солдаты гибнут за Украину. Они должны знать это, держать это в своих мыслях и сердцах.

Мне 64, ничего в моей жизни не прошло гладко. Часто возникали большие проблемы, которые нужно было решать. В такие моменты я спрашивал себя: "Почему я?" Возможно, получать вызовы – и есть смысл моей жизни.

Я против того, чтобы сборной Украины предоставили прямую путевку на ЧМ-2022. И игроки этого не желают. Знаю, что это будет невероятно тяжело, но я верю, что мы выйдем в финальную часть турнира.

Я чувствую большую ответственность за то, что делаю. Чувствую эту ответственность перед всем украинским народом. Я в таком возрасте, когда ничего не хочется. Ни дома, ни автомобиля. Если я выведу команду на чемпионат мира в Катаре, то прожил свою жизнь не зря", – цитирует Петракова Daily Mail.

Напомним, поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии "сине-желтые" сыграют 1 июня. Победитель сойдется в дуэли со сборной Уэльса.

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