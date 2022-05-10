Для главной команды страны подготовили новую экипировку, чтобы отдать честь людям, ведущим борьбу против российских захватчиков и собрать дополнительные средства.

Украинская ассоциация футбола поддержала инициативу Владимира Зеленского и поможет собрать деньги через платформу U24 для восстановления Украины. Об этом сообщил президент организации Андрей Павелко в Facebook.

Для сборной Украины была разработана особая форма с оригинальными элементами. Первый элемент – уникальное изображение карты с границами в виде флагов стран, которые поддерживают нас в войне против российских оккупантов. Второй элемент – номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов, наиболее пострадавших от путинской агрессии.

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"Главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! Главными составляющими нового дизайна формы является надпись – "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24.

После матчей часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе "United24", – написал Андрей Павелко.