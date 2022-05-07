Владелец Подолья вступил в территориальную оборону, став первым президентом украинского клуба в ВСУ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил об усилении рядов украинской армии президентом Подолья.
"Сегодня президент Подолья Евгений Бейдерман служит в территориальной обороне ВСУ. Это первый в Украине президент футбольного клуба, вступивший в ряды Вооруженных сил.
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Но, как и вся футбольная Хмельницкая область, мечтает и планирует возрождение футбольной жизни после нашей победы. Вместе встретились с его собратьями в Хмельницком. Все соскучились по футбольным баталиям", – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, что в составе ВСУ уже находятся немало украинских футболистов и тренеров. Среди самых звездных футбольных защитников Украины – Юрий Вернидуб, Александр Алиев.
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