"Со мной все хорошо, я в Украине. После завершения аренды в Александрии я вернулся в Шахтер. Не знаю, почему меня не взяли в турне. Возможно, потому, что у меня осталось всего два месяца до окончания контракта с Шахтером, а я не хотел его продолжать.Были разговоры, что я смогу уехать вместе с первой командой, но что-то не получилось.

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Со здоровьем все нормально. В общем, вторую часть этого сезона я должен был провести в Мариуполе. Не вышло. Связывался ли со мной Шахтер во время войны? Звонили перед началом благотворительного турне, чтобы понять, кто и где находится. Остальное общение происходит между клубом и агентом.

Продлевать контракт я не собираюсь. Сейчас у меня такой возраст, когда нужно играть, а не скитаться по арендам. Почему не остался в Александрии? От меня ничего не зависело. В Александрии мне все нравилось – классный коллектив, хорошее руководство, отличные болельщики", – заявил Кирюханцев в интервью FanDay.

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