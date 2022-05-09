Украинскую рефери УАФ Ирину Петрову сегодня, 9 мая, неизвестные в гражданской одежде с георгиевскими лентами принудительно забрали в отделение полиции, сообщает пресс-служба Каховской городской территориальной громады.

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Задержание произошло около 16:00 у подъезда дома, где проживала 37-летняя украинка. По словам очевидцев, похитители были в нетрезвом состоянии.

К слову, Петрова обслуживает как международные женские состязания, так и национальные мужские. Кроме того, она работает спортивным тренером по футболу.

Напомним, Новая Каховка с первых дней войны оказалась под временной оккупацией. Ирина Петрова – активный и бесстрашный участник проукраинских митингов, на которых постоянно напоминает, что "Новая Каховка – это Украина".

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