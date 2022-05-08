Самый тулованный клуб Эстонии объявил о начале продажи пропусков на товарищескую игру.

Как известно, Динамо, уже без сборников, продолжает благотворительное турне "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим Войну!") по Европе. Очередным соперником киевлян станет эстонская Флора.

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Накануне клуб из Таллинна приступил к продаже билетов на поединок. Пропуск на игру можно приобрести онлайн на сайте эстонского клуба. Стоимость тикетов колеблется от 5,90 до 10,90 евро.

Напомним, матч состоится 13 мая на стадионе А. Ле Кок Арена. Начало встречи в 19:00.

К слову, Динамо в предыдущих товарищеских матчах уже успело собрать 22 млн гривен, которые пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам.

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