"Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мысли совсем о другом.

Аль-Айн еще на шаг приблизился к чемпионству – подопечные Реброва на расстоянии одной победы до второго трофея в сезоне

Мой контракт с Аль-Айном закончится в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину – это однозначно", – сказал Ребров в комментарии 1+1.

Напомним, украинец возглавил Аль-Айн в июне 2021 года. 4 мая его команда завоевала Кубок лиги ОАЭ, победив в серии пенальти Аль-Ахли из Дубая. Кроме того, Аль-Айн находится в шаге от чемпионства – подопечным Реброва достаточно одержать одну победу в последних 4-х турах.

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