"Даже в своих смелых мечтах я не мог подумать, что когда я приехал в Украину в возрасте 20 лет, один из самых невероятных этапов моей карьеры только начинался. Это были прекрасные годы в футболке Шахтера, отличные битвы, 13 титулов и отличные моменты учебы.

Соломон впервые прокомментировал трансфер в АПЛ – легионер Шахтера близок к уходу

Я очень благодарен за все, что прожил. С этой футболкой я прощаюсь как еще один фанат этого большого клуба, чтобы эта замечательная история продолжалась.

Я также очень надеюсь, что эта ужасная военная ситуация скоро закончится, чтобы Украина снова была счастливой страной, которую я знал. Желаю вам много сил продолжать заботиться о своей семье и друзьях, скоро этот момент пройдет", – написал Патрик в Instagram под видео с яркими моментами своих выступлений за дончан.

Напомним, Алан присоединился к Шахтеру летом 2011 года. С тех пор бразилец отыграл за "горняков" в 178 матчах, забив 26 голов и отдав 35 ассистам. 13 апреля 2022 года Патрик официально вернулся в Интернасьонал – одной из главных причин стала война, которую россияне развязали против Украины.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?