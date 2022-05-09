"Никогда снова! Никогда опять! В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.

Беланов: Надо быть безразличным, чтобы не помогать Украине

9 мая хочется пожелать Украине Мира и только Мира! И Слава каждому, кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ!

Я, Игорь Беланов и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!" – написал Беланов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, украинцы уже 75-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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