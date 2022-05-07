Бывший тренер Дженоа и сборной Украины Андрей Шевченко в очередной раз поддержал родину на информационном фронте. В этот раз он посетил благотворительную акцию.

"Посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" по сбору средств для помощи Украине. Очень важно видеть поддержку нашей страны по всему миру.

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Хочу выразить благодарность посольству Украины за приглашение. Премьер-министр Борис Джонсон принял участие в мероприятии и произнес свою речь, чтобы поддержать Украину и продолжить сотрудничество с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы добиться победы в этой страшной войне, помочь средствами и сделать все для победы и мира.

Я хочу призвать всех продолжать поддерживать Украину, ведь люди гибнут и страдают каждый день. Я искренне верю, что все действия поспособствуют победе Украины и принесут мир и покой в ​​нашу жизнь. Слава Украине", – написал Шевченко в Instagram, добавив кадры с благотворительного мероприятия.