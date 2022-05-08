Миколенко забил свой первый гол в Англии – невероятная красота ударом с лета
16:15 - Читати українською
Виталий Миколенко продолжает приятно удивлять фанатов Эвертона.
90' live
Мейсон Холгейт 31’
31’ Мейсон Холгейт
Украинец отметился своим дебютным голом за "ирисок" в матче 36 тура АПЛ против Лестера.
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Знаменательное событие случилось на 6-й минуте поединка. Ивоби сделал мягкую передачу на ногу Николаю, а тот одним касанием вогнал мяч в правый угол ворот.
Добавим, что для Виталия это был юбилейный, десятый матч в рамках АПЛ. В январе Эвертон заплатил за защитника Динамо 23,5 млн евро.
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