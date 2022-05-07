Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже двадцять четверта новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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12:35. Росіяни у домі президента Вереса скоїли воєнний злочин: "Були розстріляні в потилицю, фактично страчені".

12:10. Шевченко озвучив єдину умову, за якої готовий повернутися до роботи у футболі. Війна змінила усе.

11:15. Шевченко та Борис Джонсон відвідали акцію на підтримку України у війні з Росією.

10:40. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров зізнався, що удосконалює українську мову. Також він очікує, що незабаром усі земляки будуть нею спілкуватись.

10:02. "Це зупинить кровопролиття, геноцид і смерть": Ярмоленко закликав світ врятувати людей з "Азовсталі".

9:25. Продаж Челсі офіційно узгоджено – Абрамович більше не буде власником.

8:50. "Тимощук повинен переїхати з Росії": Кварцяний вважає, що опального екс-капітана збірної України можуть пробачити.

8:30. Мілевський відповів на звинувачення Астаф'євої у вимаганні супу – екс-футболіст показав, як розвантажує гуманітарку.