Глава ровенчан Иван Надеин рассказал, что в его доме в Ирпене долгое время жили российские "военные", расстрелявшие двух охранников.

"Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Это ужасно. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

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Там остались два охранника. Они были расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно...

Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты РГД, одна была на генераторе. Когда он начинает работать, то вибрирует, а граната взрывается. Это только на мирных граждан рассчитано.

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, по-видимому, выходили на скорую руку, бежали из той территории", – рассказал Надеин на YouTube-канале Трендець .

Напомним, Ирпень, Бучу и в целом всю Киевскую область украинские военные освободили от российской сволочи в начале апреля. В этих городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских лиц оккупантами.