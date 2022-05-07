"У меня с ним никогда не было конфликтов. Я Тимощука не защищал, просто сказал, как было, каким он был, сколько сыграл за сборную. Сейчас могу сказать, что он должен изменить позицию.

Я бы порекомендовал ему уехать, например, в Германию. Показать жест, что он не согласен с происходящим. Я его не защищаю, но он должен понять людей наших военных, потому что они от него хотят более смелых действий, патриотизма. После Бучи, после Ирпеня, после происходящего в Запорожье, Мариуполе, Чернигове… Страшно представить, что там происходит. Ради этого стоит пожертвовать даже дорогостоящим мнением.

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Толя должен организоваться, оценить качества этого народа, который сейчас творит чудеса, отстаивая эту землю, страну, где он родился, играл в футбол, начинал играть профессионально. Лучше позже, чем никогда. Ему нужно уехать из России. Не знаю, какая у него там женщина, какие отношения. Может, его там держат. Но он должен что-то сделать, какой-то серьезный жест.

Умного и правильного человека украинский народ поймет. Народ у нас хороший, все возможно. Самое важное – чтобы он стал в какой-то мере тем Толей, которым был до войны", – рассказал Кварцяный в интервью Бомбардир.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Тимощук остался работать в Зените и продолжает хранить молчание.

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