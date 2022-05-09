"Сейчас в наших матчах много эмоций. Мы боремся вместе. Это была тяжелая игра и сильный соперник, но мы заслужили победу. Мы создавали моменты, порой фарт был на нашей стороне. Важно наслаждаться этими мгновениями, но предстоит еще много работы.

Шедевр Миколенко в видеообзоре матча Лестер – Эвертон – 1:2

Я очень доволен Миколенко. Он отлично справляется, несмотря на все, что происходит у него дома. Для нас было хорошо выйти вперед в начале игры. Пикфорд также в прекрасной форме и получает признание, которого по праву заслуживает. Он совершил несколько важных сэйвов для нас. Игроки наивысшего уровня необходимы для последовательности в достижении своих целей.

Поражение Лидса? Это постоянно выбивало на табло стадиона, поэтому я знал об этом. Главное – сосредоточиться на наших матчах", – цитирует Лемпарда ВВС.

Миколенко забил супергол и травмировался в выездном матче АПЛ – украинец и Пикфорд тащат Эвертон из болота вылета