Центральный поединок тура. Четвертая команда УПЛ-2023/24 принимает претендента на чемпионство. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1– Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. В первом круге киевляне дома уступили из-за гола Гуцуляка, который стал единственным во встрече. Команда Шовковского до сих пор соревнуется с Шахтером за титул чемпиона, но терять очки больше не имеет права. Гости все еще не могут рассчитывать на лидера средины поля. Владимир Бражко вернулся после повреждения, но готов выйти только в качестве запасного.

СК Днепр-1– Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сарапий, Сваток (к), Пасич – Мирошниченко, Рубчинский, Бабенко, Очеретько, Леднев – Гуцуляк

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Шапаренко, Андриевский – Ярмоленко, Буяльский (к), Кабаев – Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелев, Волошин, Караваев, Супряга, Малыш, Дячук, Сирота, Царенко