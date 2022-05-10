Шансы, которые 42-летний итальянец летом покинет донецкий клуб, достаточно высокие. Все из-за футбольной неопределенности на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Пока неизвестно, что ждет украинский чемпионат следующего сезона.

Де Дзерби окончательно решил покинуть Шахтер и имеет супервариант с участником Лиги чемпионов – СМИ

Недавно появились слухи, что Де Дзерби решил вернуться на родину. В его услугах вроде бы заинтересован Наполи. Подлил масла в огонь будущего Роберто бывший форвард сборной Италии Франческо Грациани.

"Мой очень хороший друг, серьезный и надежный человек, хорошо знающий Де Дзерби, сказал, что он обязательно будет тренировать в Италии в следующем сезоне", – цитирует экс-игрока SassuoloNews.net .

Напомним, алленаторе возглавил Шахтер прошлым летом и завоевал с ним Суперкубок Украины. Также "горняки" стали чемпионами досрочно завершенного сезона УПЛ, но медали не получат.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником